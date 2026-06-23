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Van'da jandarma aracına çarpma: 1 şehit, 5 yaralı

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Van’ın Erciş ilçesinde hafif ticari aracın jandarma personelinin bulunduğu araca çarpması sonucu Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu, 3'ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari aracın jandarma personelinin bulunduğu araca çarpması sonucu Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu, 3'ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı.

Kaza, Van-Erciş kara yolunda meydana geldi. 06 DJA 494 plakalı hafif ticari araç, devriye görevi yapan jandarma personelinin bulunduğu araca arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan incelemede Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un şehit olduğu belirlendi. Kazada yaralanan 3 jandarma personeli ile hafif ticari araçtaki 2 kişi ise ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: ANKA
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