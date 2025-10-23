Van'da Gençlik Buluşması: Manevi ve Tarihi Bir Etkinlik

Van'ın Özalp İlçe Müftülüğü tarafından eski Van şehrinin tarihi atmosferinde anlamlı bir 'Gençlik Buluşması' düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu programa 400 genç gönüllü iştirak etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını Özalp İlçe Müftüsü Sedat Şentürk yaptı. Günün ana konuşmacısı olan Van İl Müftüsü M. Sırrı Şık, gençlere hitaben gönüllere dokunan bir sohbet gerçekleştirdi.

Programın devamında Özalp İlahi Korosu seslendirdikleri ilahilerle dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Ardından cemaatle birlikte namaz kılındı. Buluşma, yemek ikramı ve Horhor Medresesi Camii, Eski Van ile tarihi mekanlar gezisi ile sona erdi.

Gençler, hem manevi hem de tarihi yönü güçlü bu etkinlikte unutulmaz bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. - VAN