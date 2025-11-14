Haberler

Van'da Cuma Namazında Unutulmaz An: İmam, Küçük Çocuğu Yanına Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'daki Ezberciler Camii'nde, Cuma namazı sırasında minbere tırmanmaya çalışan küçük bir çocuğa İmam Hatip'in yaklaşımı cemaatin takdirini topladı. İmam, çocuğu uyarmak yerine nazikçe yanına alarak hutbeyi birlikte okudu ve bu anlar, cami ortamının şefkatini gözler önüne serdi.

Van'da Cuma namazı sırasında cami cemaatinin takdirini toplayan anlamlı bir an yaşandı. Camiye gelen küçük bir çocuğun merakla minbere çıkması üzerine imam hatip, çocuğu uyarmak yerine nazikçe yanına alarak hutbeyi birlikte okudu.

Bugün İpekyolu ilçesinde bulunan Ezberciler Camii'nde kılınan Cuma namazı, beklenmedik ve yürekleri ısıtan bir ana sahne oldu. Namaz öncesinde, hutbenin okunacağı sırada, caminin küçük misafirlerinden biri olan yaklaşık 4-5 yaşlarındaki bir çocuk, büyük bir merakla minbere tırmanmaya çalıştı. O anlarda minberde hutbe okumaya hazırlanan Cami İmam Hatibi, duruma hemen müdahale etti ancak bu, engelleme şeklinde olmadı. İmam Hatip, minbere çıkan meraklı çocuğu yanına alarak hutbeyi okumaya başladı.

"Unutulmaz kareler"

Çocuğun şaşkın ve huzurlu yüz ifadesi, bir yandan da kendisine sarılan İmam Hatibi dinlemesi, camideki tüm cemaatin yüzünde tebessüme yol açtı. İmam Hatibin, hutbeyi okurken bir yandan da çocuğu yanında tutarak ona şefkatle yaklaşması, cami ve din görevlilerinin kucaklayıcı, merhametli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. O anlar, hem görevin ciddiyetini hem de cami ortamının şefkatini yansıtan unutulmaz bir kare olarak hafızalara kazındı.

İmam hatip hutbeye başlamadan önce çocukla ilgili cemaatin merakını gideren bir konuşma yaptı. Çocuğu tanımadığı, hatta adını dahi bilmediğini söyleyen İmam-Hatip, cemaatten babası ile camiye geldiğini söyledi. İmam-Hatip sözlerine şöyle devam etti, "Saadet çağında, yaşanmış bir olay gözümün önüne geldi sanki. Kimin çocuğudur bilmiyorum. Ama Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz kendi devrindeyken hutbe okuduğu bir esnada Hazreti Hasan Efendimiz o zaman henüz 5 yaşındayken yani bunun yaşındayken mescitten içeri giriyor.

Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz hutbenin yarısında minberden aşağı iniyor. Hazreti Hasan'ı kucağına alıyor ve çıkıp hutbesine kaldığı yerden devam ediyor. Bizler belki böyle bir teşebbüste durursak bir hoca olarak ya bu hocanın da sanki ondan başka kimsenin oğlu yok. Çocuğu yok gibi davranıyor.

Benin Peygamberim böyle yapmışsa, biz niye yapmayalım? Benim Peygamberim çocuklara böyle şefkatle, merhametle davranmışsa, onları kucağına alıp başını okşayıp sevmişse biz niye sevmeyelim? Biz niye yapmayalım? Hatta bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz şöyle buyuruyor: "Erkek çocuklarınızı seviniz" diyor.

Bir sahabe diyor ki: "Ya Resulallah Kız çocuklarımızı sevmeyelim mi? Onlar zaten diyor kendilerini sevdiriyorlar. Siz erkek çocuklarınızı sevin diyerek hutbesine devam etti.

Bunlara şahit olan camideki tüm cemaatin yüzünde tebessüme yol açtı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz vardı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.