Van'ın Bahçesaray İlçesinde Çığ Paniği: Köy Minibüsü Son Anda Kurtuldu

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere (Arinç) Mahallesi'nde çığ düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, köy minibüsü son anda çığın altında kalmaktan kurtuldu. Çığ anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, çığ, ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve 80 haneden oluşan mahallede, Ünlüce ile Altındere arasındaki Beyaz Kilise mevkisinde yaşandı. Yamaçtan kopan kar kütlesi kısa sürede yolu kapatırken, o sırada bölgede bulunan vatandaşlar yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde çığın büyük bir gürültüyle yola doğru ilerlediği anlar yer aldı. Olay sırasında yoldan geçmekte olan köy minibüsünün sürücüsü, çığı fark ederek aracı durdurdu ve olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.

Aynı bölgede 2017 yılında meydana gelen çığ felaketinde bir iş makinesi operatörü hayatını kaybetmişti. Mahalle sakinleri, bölgede kış aylarında çığ riskinin sık sık yaşandığını belirterek, yetkililerden kalıcı önlem alınmasını istedi.