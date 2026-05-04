Van'da çamur mesaisi: Oto yıkamacılarda kuyruk oluştu

Van'da toz taşınımı ve ardından gelen yağışla birlikte araçları çamurla kaplanan vatandaşlar, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Van ve çevresinde dün gece saatlerinde toz taşınımı etkili oldu. Ardından başlayan yağış kentte hayatı olumsuz etkilerken açık alandaki araçların üzerini tamamen çamurla kapladı. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplandığını gören sürücüler, oto yıkamacılara akın etti.

Konuya ilişkin konuşan oto yıkamacı Kadir Baydar, normal günlerde ortalama 10-15 araç yıkadıklarını ancak çamur yağışıyla birlikte bu sayının ciddi oranda arttığını belirtti. Baydar, "Bugün sabah saatlerinden bu yana 100'e yakın araç yıkadık. Yoğunluk devam ediyor. Akşam saatlerine kadar bu sayının 300-400'ü bulacağını tahmin ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
