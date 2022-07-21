Van'da aşırı sıcaklar fırıncı esnafı ile inşaat işçilerini olumsuz etkiliyor

Van'da hava sıcaklığının 33 dereceyi bulması fırıncı esnafı ile inşaat işçilerini olumsuz etkiliyor.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, işçileri olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle fırın ve inşaatta çalışan işçiler, zor şartlar altında ekmek mücadelesi veriyor. İşin verdiği zorluğun yanında sıcaklıklarla da adeta boğuşan işçiler, ilk defa böyle bir sıcaklıkla karşı karşıya olduklarını söylediler.

Yaklaşık 25 yıldır fırında çalıştığını ifade eden Münir Sayın, bu sene yaşanan sıcaklığın kendilerini daha çok etkilediğini ifade ederek, "Fırının şu anda ısınma derecesi yaklaşık 250 derece civarındadır. Tabi bir de havalardan dolayı aşırı sıcaklık var. Bu yıl yaşanan sıcaklık bizi çok kötü etkiliyor. Bu duruma alışkınız artık" dedi.

10 yıldır fırında çalıştığını ve her yaz döneminde sıcaklıklarla boğuştuğunu aktaran Şahin Kara isimli fırıncı ise "Fırıncılar zaten yazın hep aynı sıkıntıyı yaşıyor. Sıcaktan dolayı bayağı zorlanıyoruz. Fırında klima takılmasına rağmen sıcaklık yine bayağı etkiliyor. Bütün fırıncılar için durum böyle. Ancak yapacak başka bir işimiz olmadığı için bu işi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu mesleği yapmak herkesin harcı değil"

Aşırı sıcak havalarda inşaatta çalışmanın zor olduğunu belirten işçiler de, yapacak başka bir meslekleri olmadığı için mecburiyetten katlandıklarını söylediler. Aşırı sıcaklar nedeniyle kan ter içinde kaldıklarını anlatan işçiler, her şeye rağmen bunu yapmak zorunda olduklarını belirttiler.

Yaklaşık 25 yıldır inşaat sektöründe çalışan Yahya Demir isimli işçi de, "Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Bu sıcaklığın altında bu mesleği yapmak herkesin harcı değil. Bizim de yapacağımız iş; emek işidir, ekmek işidir" diye konuştu. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel