Van'da Akdamar Kilisesi'nde Yılda Bir Kez İbadet Ayini Gerçekleşti

Van'daki Akdamar Adası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 13'üncüsü yapılan ayin başladı.

Ayine katılmak üzere Van'a gelen Ermeni din adamlarıyla ziyaretçiler, Edremit ve Gevaş iskelelerinden teknelerle adaya götürüldü. Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Episkopos Hovagim Manukyan ziyaretçilerle bir süre sohbet etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayan ayini Manukyan yönetti.

Maşalyan'ın başkanlık yaptığı ayinde, katılımcılar mum yaktı, dua etti ve ilahiler okudu. Ayin için İstanbul'dan gelen Anjel Yanıkbaca, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisenin Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle ibadete açılmasını önemli bulduklarını belirtti. Van'a ilk defa geldiklerini dile Yanıkbaca, "Daha önce gelmek istiyorduk. Fırsatımız olmuyordu. Burayı çok beğendik. Organizasyon çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - VAN