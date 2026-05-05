Haberler

Van-Çatak Yolu Çift Yönlü Trafiğe Kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van’ın Çatak ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı, yola kaya parçaları düştü. Van-Çatak karayolu güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

(VAN) - Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı, yola kaya parçaları düştü. Van-Çatak karayolu güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Van'da mevsim geçişiyle birlikte etkisini artıran sağanak yağış ve kar erimesi ulaşımı olumsuz etkiledi. Çatak ilçesinde derelerin debisinin yükselmesi sonucu taşkınlar meydana geldi.

Kar erimesi ve şiddetli yağışın etkisiyle derelerin ve menfezlerin taşması, karayoluna kaya parçalarının düşmesine neden oldu. Ulaşım güvenliğinin riske girmesi üzerine Van-Çatak karayolunda önlem alındı.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, "Van Çatak ilçesi 23 ve 42. kilometreleri arasında şiddetli yağmur ve karların erimesi sonucu derelerin ve menfezlerin taşması ile yola gelen kayalardan trafik güvenliğini tehlikeye atmamak için saat 21 itibariyle tüm araç trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yolun çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldığı belirtilirken, karayolunun yeniden ne zaman açılacağına ilişkin bilgilendirmenin ilerleyen süreçte yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

İran'ın saldırılarının ardından iki Körfez ülkesinden aynı karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama

Süper Lig devinden istiyor: Takımımızda görmek isteriz

Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı

13 dakikada kabusu yaşadılar
Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tartışma yaratan çıkış
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar! Sebebi bir hayli ilginç