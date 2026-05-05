Van-Çatak Yolu Çift Yönlü Trafiğe Kapatıldı

(VAN) - Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı, yola kaya parçaları düştü. Van-Çatak karayolu güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Van'da mevsim geçişiyle birlikte etkisini artıran sağanak yağış ve kar erimesi ulaşımı olumsuz etkiledi. Çatak ilçesinde derelerin debisinin yükselmesi sonucu taşkınlar meydana geldi.

Kar erimesi ve şiddetli yağışın etkisiyle derelerin ve menfezlerin taşması, karayoluna kaya parçalarının düşmesine neden oldu. Ulaşım güvenliğinin riske girmesi üzerine Van-Çatak karayolunda önlem alındı.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, "Van Çatak ilçesi 23 ve 42. kilometreleri arasında şiddetli yağmur ve karların erimesi sonucu derelerin ve menfezlerin taşması ile yola gelen kayalardan trafik güvenliğini tehlikeye atmamak için saat 21 itibariyle tüm araç trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yolun çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldığı belirtilirken, karayolunun yeniden ne zaman açılacağına ilişkin bilgilendirmenin ilerleyen süreçte yapılacağı kaydedildi.

