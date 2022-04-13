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Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan etkinlikleri

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Hafız Abdurrahman Sadien ve İlahi Sanatçısı Muzaffer Gürler'i Vanlılarla buluşturdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Hafız Abdurrahman Sadien ve İlahi Sanatçısı Muzaffer Gürler'i Vanlılarla buluşturdu.

Van Büyükşehir Belediyesi; 11 ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ı ruhuna uygun bir şekilde yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Cumhuriyet Caddesi City Van AVM yanı etkinlik alanında düzenlenen program Hafız Abdurrahman Sadien'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vanlıların ilgi gösterdiği programda ünlü hafız katılımcılara Kur'an ziyafeti sunarken, İlahi Sanatçısı Muzaffer Gürler ise birbirinden güzel Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik, vatandaşlara Ramazan'ın manevi hazzını yaşatırken, etkinlikler birbirinden ünlü ilahi sanatçısı ve dolu dolu programlarla 27 Nisan Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan etkinlikleri

Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan etkinlikleri

Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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