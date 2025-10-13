Haberler

Valiler, Başsavcı Duman'ı Ziyaret Etti

Valiler, Başsavcı Duman'ı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül ve Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Doç. Dr. Barış Duman'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

İstanbul Valisi Davut Gül ve Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Doç. Dr. Barış Duman'ı makamında ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, HSK kararıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Doç. Dr. Barış Duman'ı makamında ziyaret etti. Bakırköy Adalet Sarayı'na gelen Gül'ü protokol girişinde Duman karşıladı. İkili, basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası, hatıra fotoğrafı çekildi. Görüşmenin sona ermesinin ardından Vali Davut Gül, adliyeden ayrıldı. Başsavcı Duman ise adliye çıkışına kadar Vali Gül'e eşlik etti.

Bilecik Valisi Sözer'den Başsavcı Duman'a ziyaret

İstanbul Valisi Gül'ün ziyaretinin ardından Başsavcı Barış Duman'a, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Sözer, Başsavcı Duman tarafından protokol girişinde karşılandı. Duman'ın makamında görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrası Duman ve Sözer, hatıra fotoğrafı çekildi. Başsavcı Duman ardından Sözer'i adliye çıkışında uğurladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir Halk Ekmek skandalı daha! Ekmekten çıkanlar anneyi sütten kesti

Halk Ekmek skandalı büyüyor! İçinden çıkanlar anneyi sütten kesti
Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.