Vali Yılmaz ve eşi, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nde düzenlenen '2026 Yılı Ramazan Ayı Vefa Buluşması ve Nesiller Buluşması' adlı iftar programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, kıymetli büyükler, kahraman gaziler, şehit yakınları ve çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyüklerin geçmişten geleceğe rehber olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, gazilerin vatan savunmasının yaşayan kahramanları olduğunu ifade ederek şehitlerin ise bu topraklar için en büyük fedakarlığı gösterdiğini belirtti. Şehitlerin asla unutulmayacağını ve hatıralarının daima yaşatılacağını söyleyen Yılmaz, huzur ve güven içinde yaşanıyorsa bunun kahraman şehitler sayesinde olduğunu dile getirdi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade eden Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, tüm davetlilerin Ramazan ayını tebrik ederek, Ramazan Bayramı'na sağlık, huzur ve dayanışma içinde ulaşılması temennisinde bulundu.

Programa Safiye Gönül Bayar Huzurevi sakinleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ÇEKOM Müdürlüğü Çocuk Evlerinden çocuklar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri ile il müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda görev yapan şehit ve gazi yakını personel ile aileleri bir araya geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı