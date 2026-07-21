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Vali Erdinç Yılmaz'dan yaralı itfaiyecilere ziyaret

Vali Erdinç Yılmaz'dan yaralı itfaiyecilere ziyaret
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Seyitgazi'deki yangın söndürme görevi dönüşü trafik kazası geçiren itfaiye personellerini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve tedavi süreçlerini takip etti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Seyitgazi ilçesindeki yangın söndürme görevi dönüşü geçirdikleri trafik kazasında yaralanan itfaiye personellerini hastanede ziyaret etti.

Seyitgazi ilçesinde çıkan yangına müdahale ettikten sonra dönüş yolunda kaza geçiren itfaiye aracında bulunan personeller, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Vali Yılmaz, yaralı itfaiyecileri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yaralı itfaiye personelleri ve aileleriyle yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erdinç Yılmaz, fedakarca görev yapan kahraman itfaiyecilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Devletin tüm imkanlarıyla her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, tedavi süreçlerinin de yakından takip edildiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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