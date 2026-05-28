Vali Yılmaz'dan şehit ailesine bayram ziyareti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, şehit Hava Teknisyen Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın annesi Şahinde Kaya ve babası Cemil Kaya'ya bayram ziyaretinde bulundu. Vali Yılmaz, aile fertleriyle yakından ilgilenip bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı. Aziz şehitlerin emanetlerinin her zaman devletin ve milletin baş tacı olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, şehit İlyas Kaya'yı rahmet ve minnetle andı. Şehit İlyas Kaya için dua eden Vali Yılmaz, aileye sağlık ve afiyetle nice bayramlar geçirmelerini diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı