Haberler

Vali, 15 Temmuz Şehidi Fatih Dalgıç'ın Ailesini Ziyaret Etti

Vali, 15 Temmuz Şehidi Fatih Dalgıç'ın Ailesini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı ve sabır diledi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, 15 Temmuz şehidimiz polis memuru Fatih Dalgıç'ın ailesini Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade ederek, şehit Fatih Dalgıç'ı rahmet, minnet ve şükranla yad etti. Ziyarette şehit için dua edilirken, Vali Yılmaz aileye sabır ve başsağlığı dileklerini yineledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

ABD ordusundan yeni saldırı dalgası! "Başladık" diyerek duyurdular
Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım

Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba!
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...

Yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı