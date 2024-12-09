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Vali Yiğitbaşı, Yangın Sonrası Ailenin Yanında!

Vali Yiğitbaşı, Yangın Sonrası Ailenin Yanında!
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Afyonkarahisar'da, yangında evleri yanan 4 çocuklu aile için Vali Kübra Güran Yiğitbaşı devreye girdi. İlgili kurumlar, ailenin ihtiyaçlarını karşılamak ve yeniden ev sahibi olmaları için çalışmalara hızla başladı.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yangında evlerini yanan ve sokakta kalan 4 çocuklu aile için Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı devreye girdi ve ilgili kurumlar ailenin ihtiyaçlarının karşılanması ve yeniden ev sahibi olması için harekete geçti.

Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana gelen yangında Ahmet Türker ve kardeşi Halit Türker'e ait evler kullanılamaz hale gelmişti. İki ailede Sandıklı Öğretmenevine yerleştirilerek ihtiyaçları karşılanmaya başlandı. Vali Yiğitbaşı'nın talimatı sonrası aileleri ziyaret eden Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel yangının yaralarının hızlı bir şekilde sarılması için devletin yanlarında olduğunu belirtti.

Ailelerin istek ve dileklerini yakından dinleyen Kaymakam Çengel, okula giden öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda da en kısa sürede çalışmalara başlandığını belirtti. Ailenin barınma ihtiyacının şuan için Öğretmenevinde karşılandığını belirten Çengel, köyde ailenin kalabileceği uygun yerlerin de araştırmalarının yapıldığını belirterek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarete İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Abdurrahman Özdilekler, Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yaman Şenol, Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Bilal Erdoğan ve ekibi, Sandıklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şuayip Binbir ve Sandıklı Sosyal Hizmet Merkezi Müdür V. Mustafa Yavuz katıldı.

Yangının ilk gününden bu yana kendileri ile ilgilenildiğini belirten Türker ailesi, Kaymakam Önder Çengel ve beraberindekilere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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