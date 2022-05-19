Vali Yiğitbaşı ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Yiğitbaşı ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Yiğitbaşı ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Sandıklı ilçesindeki şehit polis memuru Yaşar Özlem'in annesi Keziban Koç'a gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Sandıklı ilçesindeki şehit polis memuru Yaşar Özlem'in annesi Keziban Koç'a gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'a atanan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı valilik makamında görevine başladıktan sonra Sandıklı ilçesine geçerek şehit polis memuru Yaşar Özlem'in annesi Keziban Koç'u ziyaret etti, Ziyarette Vali Yiğitbaşına Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve eşi, Reyhan Tortop eşlik etti.

Şehit annesi Keziban Koç ile sohbet eden Vali Yiğitbaşı daha sonra Hüdai Kaplıcalarındaki Hüseyin Develi Huzur Evine geçerek huzur evi sakinleri ile sohbet edip, istek ve taleplerini dinledi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı, Polis Memuru, Karahisar, Şehit, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title