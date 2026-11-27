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Erzincan'da Vali Yardımcısı Rümeysa Sena Kurt, şehit Ahmet Aytekin'in kız kardeşini ziyaret etti.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette şehidin ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Erzincan Valisi'nin selamları iletildi.

Ziyarette, vatan uğruna canını feda eden şehit Ahmet Aytekin'in hatırası yad edilerek ruhu için dua edildi.

Açıklamada, şehit Ahmet Aytekin'in rahmet, minnet ve şükranla anıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı