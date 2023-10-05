Vali Yardımcısı Balcı'dan Rektör Özölçer'e ziyaret

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Valiler ve Kaymakamlar Kararnamesi ile Uşak Vali Yardımcılığından Zonguldak Vali Yardımcılığına atanan Muammer Balcı'yı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özölçer, Vali Yardımcısı Balcı ile bir süre sohbet etti.

Balcı ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK