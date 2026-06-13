Haberler

Vali Varol, 'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu'nu unutmadı

Vali Varol, 'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu'nu unutmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 'Süper Vali' olarak anılan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Söke Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın'da görev yaptığı dönemde kente önemli hizmetler kazandıran ve 'Süper Vali' oalrak adlandırılan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek dua etti.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın'da görev yaptığı süreçte gerçekleştirdiği çalışmalar ve halkın gönlünde bıraktığı izlerle 'Süper Vali' olarak anılan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Yazıcıoğlu'nun Söke Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında dua eden Vali Varol, Aydın'a kazandırdığı hizmetler ve bıraktığı mirası rahmet ve minnetle yad etti. Ziyaret ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan paylaşımda "Valimiz Dr. Osman Varol, görev yaptığı dönemde Aydın'a kazandırdığı eserler, hayata geçirdiği hizmetler ve halkımızın gönlünde bıraktığı izlerle daima saygı ve rahmetle anılan Aydın eski Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatırasını saygı ve minnetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ara tatiller kaldırıldı mı? İşte 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

Ara tatil kaldırıldı mı? Karar netleşti, işte 2026-2027 eğitim takvimi
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi

Görüntü Ankara'dan! Her şey dakikalar içerisinde oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu

İşçiler tarafından bulundu! Çöplükten vahşet çıktı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı
AP'nin 'yaptırım' iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor

Türkiye'yi hedef alan parlamenterin maskesi düştü

Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor