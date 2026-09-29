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Vali Varol, şehit yakınları ve gazileri makamında ağırladı

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Vali Varol, şehit yakınları ve gazileri makamında ağırladı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Aydın Valiliği makamında gerçekleştirilen buluşmada Vali Dr. Osman Varol, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlerin aileleri ile kahraman gaziler ve gazi yakınlarını ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Vali Varol, kendilerinin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Şehit yakınları ve gazilerin her zaman devletin yanında olduğunu ifade eden Vali Varol, devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Buluşmada şehit aileleri ve gazilerin görüş ve talepleri de ele alınırken, Vali Varol, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Ziyaret, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına sağlık ve esenlik dileklerinin iletilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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