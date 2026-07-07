Vali Varol Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulunarak hizmet alanları ve barınma şartlarını yerinde değerlendirdi. Vali Varol, incelemelerinin ardından Denetim Komisyonu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda merkezin genel işleyişi ve yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden Vali Dr. Osman Varol, merkezdeki hizmet alanları ile barınma şartlarını inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden brifing aldı. Merkezde görev yapan personelle de bir araya gelen Vali Varol, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Ziyaret kapsamında daha sonra Vali Varol başkanlığında, Denetim Komisyonu üyelerinin katılımıyla çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda merkezin genel işleyişi ve yürütülen faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir sunum yapılırken, hizmet süreçleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Varol, sunulan hizmet standartlarının titizlikle korunmasının önemine dikkat çekti. Denetim faaliyetlerinin etkin, düzenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesine yönelik kararlılığın vurgulandığı toplantıda, merkezin işleyişinin mevcut mevzuat çerçevesinde etkin şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı