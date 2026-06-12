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Vali Varol: "Jandarma, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin teminatıdır"

Vali Varol: 'Jandarma, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin teminatıdır'
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Türk Jandarma Teşkilatı’nın 187. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, jandarmanın vatandaşların can ve mal güvenliğinin teminatı olduğunu vurguladı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, jandarmanın vatandaşların can ve mal güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti.

Türk Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma teşkilatını makamında ağırlayan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, jandarmanın vatandaşların can ve mal güvenliğinin teminatı olduğuna dikkat çekti. Zaman mefhumu gözetmeksizin görev yapan teşkilatın kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Vali Varol; "Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunmasında, zaman mefhumu gözetmeksizin üstün bir vazife anlayışıyla görev yapan Türk Jandarma Teşkilatımızın 187. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Kurulduğu günden bu yana milletimizin huzur ve güvenliğini sağlama görevini özveriyle yerine getiren jandarma teşkilatımız, 187 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle ülkemizin en saygın kurumlarından biridir. Değişen şartlara, gelişen teknolojilere hızla uyum sağlayan teşkilatımız, donanımlı personeli, güçlü kurumsal kimliği ve disipliniyle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin teminatı olmayı sürdürmektedir. Başta ilimizde görevlerini özveriyle yerine getiren personelimiz olmak üzere, yurdun dört bir yanında görev yapan tüm teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve başarılar temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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