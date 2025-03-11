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Vali Varol'dan İstiklal Marşı'nın kabulü açıklaması

Vali Varol'dan İstiklal Marşı'nın kabulü açıklaması
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Adıyaman Valisi Osman Varol, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günüyle ilgili açıklama yaptı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günüyle ilgili açıklama yaptı.

Vali Osman Varol, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemlerde milli birlik ve beraberlik idealini, vatan sevgisini ve zafere olan inancını en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 104. yılını idrak ettiklerini söyledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, "Bağımsızlık mücadelemizi yüksek bir edebiyat kabiliyeti ve insanın ruhuna işleyen içtenlikle dizelere dökerek ölümsüzleştiren Mehmet Akif Ersoy'u minnet ve şükranla anıyor, bağımsızlığımızın nişanesi İstiklal Marşımızın kabulünü, 104. yılında coşkuyla kutluyoruz. Her bir satırı imanın gücünü yansıtan, özgürlük, vatan ve bayrak tutkusuyla adeta nakış gibi işlenerek yazılan ve milletimizin onur ve gururla haykırarak okuduğu bu kutlu marş, büyük bir iman gücü ve görülmemiş bir cesaretle gerçekleşen milli mücadelemize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize manevi saygı duruşudur. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük vatan şairimizin "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" temennisini yineleyerek, İstiklal marşımızın TBMM tarafından kabulünün 104. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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