Haberler

Vali Varol, Adnan Menderes'in hatırasını yaşatan müzede incelemelerde bulundu

Vali Varol, Adnan Menderes'in hatırasını yaşatan müzede incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret ederek Türkiye'nin demokrasi hafızasında önemli hatıraları inceledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret ederek Türkiye'nin demokrasi hafızasında önemli bir yere sahip olan hatıraları yerinde inceledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Efeler ilçesinde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti. Müzenin bölümlerini gezen Vali Varol, merhum Başbakan Adnan Menderes'in hatırasını yaşatan eserler, belgeler ve tarihi materyaller hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında müzenin, Türkiye'nin demokratik geçmişinin gelecek nesillere aktarılmasında üstlendiği role dikkat çekildi. Demokrasi tarihine ışık tutan müzenin, tarih bilincinin güçlenmesine katkı sunduğu ifade edildi. Vali Varol'un ziyaretinde, Adnan Menderes'in siyasi hayatı ve demokrasi mücadelesine ilişkin sergilenen eserler de incelendi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Aydın Valimiz Dr. Osman Varol, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret ederek Türkiye'nin demokrasi hafızasında önemli bir yere sahip olan hatıraları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında müzenin bölümlerini gezen Valimiz, merhum Başbakan Adnan Menderes'in aziz hatırasını yaşatan eserler ve belgeler hakkında bilgi aldı. Geçmişten bugüne uzanan demokratik birikimin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlenen müze, tarih bilincinin güçlenmesine katkı sunmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Şehri karıştıran olay! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı

Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha önce görülmemiş bir kar yağdı, köy yeniden sular altında kaldı

Köyden geriye bu manzara kaldı: Daha önce eşi benzeri görülmedi
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıtta dev indirim
Denetim sırasında tespit edildi, zincir market şubesi mühürlendi

Denetim sırasında tespit edildi, şube mühürlendi
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Daha önce görülmemiş bir kar yağdı, köy yeniden sular altında kaldı

Köyden geriye bu manzara kaldı: Daha önce eşi benzeri görülmedi
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Bu halini unutun! Zara'yı görenler tanıyamıyor

Bu halini unutun! Ünlü ismi görenler tanıyamıyor