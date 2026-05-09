Vali Varol, Adnan Menderes'in hatırasını yaşatan müzede incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret ederek Türkiye'nin demokrasi hafızasında önemli bir yere sahip olan hatıraları yerinde inceledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Efeler ilçesinde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti. Müzenin bölümlerini gezen Vali Varol, merhum Başbakan Adnan Menderes'in hatırasını yaşatan eserler, belgeler ve tarihi materyaller hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında müzenin, Türkiye'nin demokratik geçmişinin gelecek nesillere aktarılmasında üstlendiği role dikkat çekildi. Demokrasi tarihine ışık tutan müzenin, tarih bilincinin güçlenmesine katkı sunduğu ifade edildi. Vali Varol'un ziyaretinde, Adnan Menderes'in siyasi hayatı ve demokrasi mücadelesine ilişkin sergilenen eserler de incelendi.

