Samsun Valisi Koruyucu Aileler ve Evlatlarıyla İftar Programında Buluştu

Koruyucu aileler ve evlatlarıyla iftar programında bir araya gelen Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Güçlü bağlar kurduğumuz, koruyucu anne ve babalar sayesinde ahlakın ve fıtratın kalesi olan aile kurumumuzun güçlendiğine inanıyoruz. Kökleri çok derinlere uzanan bir dayanışma geleneğine sahip bir milletin torunlarıyız" dedi.

Vali Tavlı beraberindeki eşi Ayşe Tavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile birlikte Samsun Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında Samsun'daki koruyucu aileler ve evlatlarıyla bir araya geldi. Vali Tavlı programda yaptığı konuşmada, "Bugün burada yüce gönüllü insanlarımızla, hayat yolculuklarına eşlik ettiğimiz evlatlarımızla bir aradayız. Bizler aziz Türk milleti olarak darülaceze, Darüşşafaka gibi kurumlarla kökleri çok derinlere uzanan bir dayanışma geleneğine sahip bir milletin torunlarıyız. Bütün çocukların hayata hazırlanmak için önce güvenli ve müşfik bir çatıya ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Yine bugün burada büyük bir gururla görüyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde 2012 yılında hayata geçirilen Gönül Elçileri Projesi meyvelerini vermektedir. İnancımız ve değerlerimiz doğrultusunda güçlü bağlar kurduğumuz, koruyucu anne ve babalar sayesinde ahlakın ve fıtratın kalesi olan aile kurumumuzun güçlendiğine inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de çocuklarımızı korumak için gerekli bütün kurumlarımız her daim milletimizin hizmetindedir. Buradan sizlere geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetiştirilmesi noktasında, devletimize ve milletimize sunduğunuz katkılardan dolayı şükran borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi. - SAMSUN