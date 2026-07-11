Vali Taşolar'dan Dernek Başkanına Geçmiş Olsun Ziyareti
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tuzluca Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Halis Türkan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tuzluca Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Halis Türkan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tuzluca Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Halis Türkan'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Halis Türkan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Taşolar, sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu. Vali Taşolar ile Halis Türkan, ziyaret sırasında bir süre sohbet etti. Ziyaret, iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı