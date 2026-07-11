Haberler

Vali Taşolar'dan Dernek Başkanına Geçmiş Olsun Ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tuzluca Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Halis Türkan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tuzluca Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Halis Türkan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tuzluca Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Halis Türkan'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Halis Türkan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Taşolar, sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu. Vali Taşolar ile Halis Türkan, ziyaret sırasında bir süre sohbet etti. Ziyaret, iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

CHP'li belediye başkanı, uçaktan iner inmez gözaltına alındı
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var

Tatilde su kaydırağından kaptı, 7 gün sonra can verdi
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık

Başkanın gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık