Vali Su, Kulp ve Kocaköy'de muhtarları dinledi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Kulp ve Kocaköy ilçelerinde muhtarlarla değerlendirme toplantısı düzenledi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Kulp ve Kocaköy ilçelerinde muhtarlarla değerlendirme toplantısı düzenledi.

İlk olarak Kulp'ta düzenlenen toplantıda muhtarları dinleyen Vali Su, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı, muhtarların görüş ve önerileri dinledi.

Ardından Kocaköy'de muhtarlarla değerlendirme toplantısı düzenleyen Vali Su, ilçede devam eden ve yapılacak çalışmalara değindi, muhtarların görüşlerini ve taleplerini dinledi.

Her sorunu çözüme kavuşturmak için gayret ettiklerini belirten Vali Su, "Diyarbakır'ı ve ilçelerimizi daha güzel hale getirmek için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Vali Su'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, Kocaköy Kaymakamı Umut Kasman, daire başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti. - DİYARBAKIR