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Vali Sözer, Tügva Bilecik İl temsilcisi Tatlı ile bir araya geldi

Vali Sözer, Tügva Bilecik İl temsilcisi Tatlı ile bir araya geldi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, TÜGVA İl Temsilcisi Ahmet Husrev Tatlı'yı makamında kabul ederek gençlik çalışmaları ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Husrev Tatlı'yı makamında kabul etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Husrev Tatlı'yı makamında kabul etti. Gerçekleşen kabulde, TÜGVA'nın il genelinde yürüttüğü gençlik çalışmaları ve faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette, gençlere yönelik projeler, eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler ele alınırken, kentte gençliğin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Sözer, gençlerin her alanda desteklenmesinin önemine vurgu yaparak kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Husrev Tatlı, "TÜGVA başta olmak üzere gençlerimize yönelik faaliyet gösteren tüm yapılarla iş birliği içerisinde olmaya, gençlerimizin eğitimine, gelişimine ve geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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