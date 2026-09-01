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Vali Sözer, 'Şeker Nine'yi Evinde Ziyaret Etti

Vali Sözer, 'Şeker Nine'yi Evinde Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, 1986'da Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Ekrem Pehlivan'ın annesi, Bozüyük'te 'Şeker Nine' olarak bilinen Halime Pehlivan'ı ziyaret etti. Vali Sözer, şehit ailesinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, şehitlerin hatıralarının yaşatılmasının ve ailelerine sahip çıkılmasının önemini vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük'te yaşayan ve ilçede 'Şeker Nine' olarak tanınan şehit annesi Halime Pehlivan'ın ziyaret etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, 1986 yılında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Ekrem Pehlivan'ın ailesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Sözer ailenin duygu ve düşüncelerini dinleyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Şehit ailelerinin devlet ve millet için en kıymetli emanetler olduğunu vurgulayan Vali Sözer, şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılmasının ve ailelerinin her zaman yanında olunmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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