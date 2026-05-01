Vali Sözer, öğrencilerle bir araya geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında bulunan Cumhuriyet İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri ile Jandarma Sosyal Tesisinde bir araya geldi. Jandarma Eğitim Komutanlığını ziyaret eden öğrenciler, Vali Sözer ile buluşmanın heyecanını yaşadı. Program kapsamında öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Sözer, çocuklarla sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi. Samimi anların yaşandığı ziyarette öğrenciler, jandarma teşkilatını yakından tanıma fırsatı buldu.

Vali Sözer, "Çocuklarımızın eğitimine verdiğimiz önem her zaman önceliğimizdir. Onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı