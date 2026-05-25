Bilecik'te hıdırellez coşkusu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in İnhisar ilçesinde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliklerine katıldı. Baharın gelişi, bereket ve birlik beraberliğin simgesi olarak kutlanan etkinlikte Vali Sözer, vatandaşlarla bir araya gelerek şenlik coşkusuna ortak oldu. Yoğun katılımla düzenlenen programda vatandaşlarla sohbet eden Vali Sözer, Hıdırellez'in kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlenmesinin toplumsal açıdan önemine dikkat çekildi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte vatandaşlar, geleneksel Hıdırellez coşkusunu doyasıya yaşadı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "İnhisar'da Hıdırellez'in bereketini ve vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ruhunu görmekten büyük memnuniyet duydum. Bu tür etkinlikler toplumumuzun kaynaşmasına önemli katkı sağlamaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı