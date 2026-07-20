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Vali Sözer'den ilçelerde hizmet değerlendirmesi

Vali Sözer'den ilçelerde hizmet değerlendirmesi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Yenipazar ve Gölpazarı ilçelerinde kaymakamlarla bir araya gelerek kamu hizmetleri ve yatırımları değerlendirdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Yenipazar ve Gölpazarı ilçelerinde yürütülen kamu hizmetleri ile planlanan yatırımları değerlendirdi.

Bilecik'te kamu hizmetlerinin daha etkin ve vatandaş odaklı yürütülmesine yönelik çalışmalar sürerken, Vali Faik Oktay Sözer, ilçe programları kapsamında Yenipazar ve Gölpazarı'nda yürütülen hizmetleri mercek altına aldı. Vali Sözer, program kapsamında Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat ile Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz ile bir araya geldi. Kaymakamlık makamlarında gerçekleştirilen görüşmelerde ilçelerde devam eden kamu hizmetleri, sürdürülen projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantılarda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. İlçelerin öncelikli ihtiyaçları ile devam eden projelerin son durumu hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, planlanan yatırımların süreçleri de masaya yatırıldı.

Vali Sözer, kamu hizmetlerinde koordinasyon ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek, vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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