Vali Sözer'den şehit ailesine bayram ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, eşi Zeynep Sözer ile birlikte şehit Mehmet Bilgin'in ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenen Sözer çifti, bir süre sohbet ederek ailenin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. 1999 yılında Adana'da askerlik görevini yaparken şehit olan Mehmet Bilgin'in aziz hatırasının daima yaşatılacağını belirten Vali Sözer, şehidi rahmet ve minnetle andı.

Vali Sözer, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, devletimizin ve milletimizin her zaman baş tacıdır. Aziz şehidimiz Mehmet Bilgin'in hatırası daima yaşatılacak, emanetlerine sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle şehidimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kıymetli ailesinin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı