Haberler

Vali Sözer'den şehit ailesine bayram ziyareti

Vali Sözer'den şehit ailesine bayram ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, Ramazan Bayramı'nın son günü şehit ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, Ramazan Bayramı'nın son günü şehit ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, eşi Zeynep Sözer ile birlikte şehit Mehmet Bilgin'in ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenen Sözer çifti, bir süre sohbet ederek ailenin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. 1999 yılında Adana'da askerlik görevini yaparken şehit olan Mehmet Bilgin'in aziz hatırasının daima yaşatılacağını belirten Vali Sözer, şehidi rahmet ve minnetle andı.

Vali Sözer, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, devletimizin ve milletimizin her zaman baş tacıdır. Aziz şehidimiz Mehmet Bilgin'in hatırası daima yaşatılacak, emanetlerine sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle şehidimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kıymetli ailesinin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Tayland'da mahsur kalan Duygu German gözyaşlarını tutamadı

Tatil için gittiği ülkede mahsur kalan fenomen gözyaşlarını tutamadı
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Netanyahu'dan beklenmedik açıklama
Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Tuğçe, 14 yaşındayken zorla evlendirilmiş

Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Tuğçe, 14 yaşındayken zorla evlendirilmiş