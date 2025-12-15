Haberler

Vali Sözer'den gazi Halil Er'e vefa

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gazi Halil Er'i evinde ziyaret etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, polis memuru olarak görev yaparken İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde seyir halindeki bomba yüklü aracın patlaması sonucu yaralanarak gazi olan Halil Er'i hanesinde ziyaret etti. Ziyarette Vali Sözer, gazi Halil Er'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Ziyaret sırasında Vali Sözer, Beşiktaş saldırısında şehit olan kahramanlar başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ederken, gazilere sağlık, huzur ve esenlik temennisinde bulundu.

Vali Sözer, "Vatanımız uğruna canını ortaya koyan tüm gazilerimiz milletimizin onurudur. Devletimiz, gazilerimizin ve şehit ailelerimizin her zaman yanındadır. Beşiktaş saldırısında şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum" dedi. - BİLECİK

