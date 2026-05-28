Vali Sözer'den jandarmaya bayram ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı'nda görev başındaki jandarma personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı dolayısıyla Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Pelitözü Jandarma Asayiş Noktası'nda görev yapan jandarma personeliyle bayramlaştı. Bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan personelle sohbet eden Sözer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görev başındaki güvenlik güçlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Sözer, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına sahada görev yapan tüm personele kolaylıklar diledi.

Vali Sözer, güvenlik güçlerinin bayram boyunca önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için bayramda da fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin huzuru için gece gündüz görev yapan personelimize kolaylıklar diliyorum" dedi. - BİLECİK

