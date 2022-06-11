Vali Şıldak Manyas'ta çeşitli incelemeler de bulundu - Haberler

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Vali Şıldak Manyas'ta çeşitli incelemeler de bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Şıldak Manyas'ta çeşitli incelemeler de bulundu

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Manyas'ta çeşitli temas ve incelemeler de bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Manyas'ta çeşitli temas ve incelemeler de bulundu. Vali Şıldak ilçede faaliyet gösteren işletmeleri de ziyaret etti.

Vali Şıldak beraberinde İl Jandarma Komutanı Kur. Alb.Tarık Hekimoğlu, Emniyet Müdürü Hasan Onar ile tüm il müdürlerinin katılımı ile Manyas'ta ilk olarak Müftülük toplantı salonunda mahalle muhtarları ve ilçe müdürlerinin de katılımıyla bir toplantı yaptı. Toplantı da muhtarlar sorunlarını ilgili dinleyen, Vali Şıldak daha sonra Salur Mahallesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hayvan sağlığı, çocuk gelişimi, gıda teknolojileri bölümlerinde incelemeler de bulundu. Okul öğrencilerinin oluşturduğu orkestra eşliğinde söylenen kısa bir müzik dinletisi sonrası Manyas Yeni Mahalle de bulunan Şehit Polis Cem Genç'in ailesini ziyaret etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak kırsal Eskimanyas mahallesini ziyaret ederek, burada bulunan gölet bahçesinde vatandaşların sorunlarını dinledi ve onlarla sohbet etti. Şıldak son olarak süt ürünleri fabrikasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Vali Şıldak ve beraberindekilerin son durağı ise Manyas'ın kırsal Kulak Mahallesinde bulunan sebze püreli makarna üretimi ile tanınan işletmeyi ziyaret etti ve işletme sahibinden, işletme ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bu arada yeni kurulan Manyas Kadın Kooperatifinin makarna üretim tesislerinde ki standını da ziyaret ederek, kooperatife üye kadınları kutlayarak, daima yanlarında olacağını söyledi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasan Şıldak Balıkesir Jandarma Manyas Yerel Haberler

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