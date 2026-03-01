Vali Şıldak, Siverek'te İftar Programında Vatandaşlarla Buluştu

Siverek'te bir dizi ziyaret ve programa katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, gün boyu gerçekleştirdiği temasların ardından akşam iftar programında ilçe halkıyla bir araya geldi.

Vali Şıldak, programı kapsamında Siverek Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Siverek Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Siverek Ziraat Odası'nı ziyaret ederek oda yöneticileri ve üyelerle görüştü.

Ziyaretlerde odaların yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şıldak, esnaf ve üreticilerin talep ve beklentilerini dinledi. Meslek odalarının çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Vali Şıldak, kamu kurumları nezdinde gerekli destek ve koordinasyonun sağlandığını ifade etti.

Vali Şıldak ayrıca Siverek Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği ile Siverek Şehit Aileleri ve Gazileri ile Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ederek aziz şehitlerin yakınları ve kahraman gazilerle bir araya geldi. Kıbrıs Gazisi Bahri Talmaç'ı da evinde ziyaret eden Vali Şıldak, gazilere sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Cadde esnafı ve vatandaşlarla da sohbet eden Şıldak, ilçe merkezinde gerçekleştirdiği temasların ardından Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

Kaymakam, il ve ilçe kolluk yöneticilerinin katıldığı toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmalar ele alındı.

"Biz sizlerin emrindeyiz"

Gün sonunda Valilik tarafından düzenlenen "Ramazan Buluşması" programında Siverekli vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Vali Şıldak, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 13 ilçede 13 akşam düzenlenen iftar programlarının Siverek durağında toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Vali Şıldak, "Bu birliktelik, Şanlıurfa'mızın huzuruna, bütünlüğüne ve ay yıldızlı bayrağımızın altında kenetlenmemize güçlü bir mesajdır" dedi.

Kamu kurumlarının vatandaşın emrinde olduğunu vurgulayan Şıldak, "Biz sizlerin emrindeyiz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gerekirse 24 saat uyumadan çalışmak üzere bu görevdeyiz" ifadelerini kullandı. Vali Şıldak, kentin gelişimini hızlandırmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Program, vatandaşların yoğun katılımı ve hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı