Vali Seymenoğlu Polis Teşkilatı gününü kutladı

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıldönümünü dolaysısıyla Vali Ömer Seymenoğlu İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve beraberindeki emniyet mensuplarını kabul etti

Vali Seymenoğlu yaptığı açıklamada "İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilçeler de dahil olmak üzere tüm kadrolarında çalışan arkadaşlarımızın bu güzel gününü tebrik ediyorum. Ziyaretinizden dolayı da büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Osmanlı'dan günümüze yaşayarak gelen, vatandaşına her gün hizmet sunmaya çalışan nadir teşkilatlarımızdan bir tanesi de Türk Polis Teşkilatıdır. Yeri geliyor şehit oluyor, yeri geliyor gazi oluyor, yeri geliyor anasından, babasından, çoluğundan çocuğundan günlerce, haftalarca uzak kalabiliyor. Büyük bir fedakarlık gerektiren bir işin içerisindeler. Yüzyıllar daha bu teşkilat bu millet var oldukça devam edecektir. Ben bu duygularla tekrar bu güzel gününüzü tebrik ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da kendilerini kabulünden dolayı Vali Seymenoğlu'na teşekkür ederek Polis Haftası dolayısıyla yaptıkları etkinlikler hakkında bilgi verdi. - ISPARTA