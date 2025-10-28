Vali Selçuk Aslan, Cumhuriyet Bayramı Yarışmalarında Dereceye Giren Öğrencileri Ağırladı

DÜZCE(İHA) – Düzce valisi Selçuk Aslan, Cumhuriyet Bayramı yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ağırladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla il genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, Vali Selçuk Aslan ile bir araya geldi. Valilik makamında gerçekleştirilen kabulde, Vali Aslan öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılar diledi. Vali Aslan, "Cumhuriyetimizin değerlerini, siz gençlerimizin kaleminde, fırçasında ve yüreğinde görmek bizleri çok mutlu ediyor. Cumhuriyet'in ruhunu dizelere ve tuvallere döktüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - DÜZCE