Haberler

Vali Selçuk Aslan, Cumhuriyet Bayramı Yarışmalarında Dereceye Giren Öğrencileri Ağırladı

Vali Selçuk Aslan, Cumhuriyet Bayramı Yarışmalarında Dereceye Giren Öğrencileri Ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Vali Aslan, öğrencilerin Cumhuriyet değerlerini ifade etmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce valisi Selçuk Aslan, Cumhuriyet Bayramı yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ağırladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla il genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, Vali Selçuk Aslan ile bir araya geldi. Valilik makamında gerçekleştirilen kabulde, Vali Aslan öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılar diledi. Vali Aslan, "Cumhuriyetimizin değerlerini, siz gençlerimizin kaleminde, fırçasında ve yüreğinde görmek bizleri çok mutlu ediyor. Cumhuriyet'in ruhunu dizelere ve tuvallere döktüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'yı yağmur ve fırtına vurdu: 3 yaralı

O şehrimize birkaç saatlik kabus yetti: Yaralılar var
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Antalya'yı yağmur ve fırtına vurdu: 3 yaralı

O şehrimize birkaç saatlik kabus yetti: Yaralılar var
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Yaptığı rezillik yetmedi, bir de üste çıkmaya çalıştı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Ülke ayakta! Solcu vekil yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdi

Ofisinde çekilen fotoğraf o ismi hedef tahtasına oturttu
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.