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Vali Özkan, Dünya Yetimler Günü'nde Çocuklarla İftar Programı Düzenledi

Vali Özkan, Dünya Yetimler Günü'nde Çocuklarla İftar Programı Düzenledi
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Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında çocuklarla bir araya geldi. Çocukların rehberliğinde geçen sıcak etkinlikte, Vali Özkan, devletin çocukların her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında çocuklarla bir araya geldi. Protokol konuşmalarının olmadığı programı Vali Özkan'ın isteği üzerine çocuklar yönlendirdi.

Manisa Valiliği koordinasyonunda, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programda Vali Özkan, çocuklarla yakından ilgilenerek, sıcak bir ortamda vakit geçirdi.

Vali Özkan, çocuklara güvenli bir gelecek hazırlamanın önemini vurguladı ve devletin çocukların her zaman yanında olduğunu ifade etti.

"Devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz"

Çocukların güvenli, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerinin temin edilmesinin toplumun en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirten Vali Özkan, "Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini temin etmek için her zaman yanlarındayız. Devlet olarak, onların huzurlu bir ortamda büyümeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Mikrofonu çocuklar aldı

Vali Özkan ve çocuklar birlikte iftarlarını açtı. Program akışını, çocuklara sorarak yönlendiren ve onların neşeli anlar geçirmesini sağlayan Vali Özkan sıcak ve samimi anların yaşandığı programda, 'Protokol konuşmaları olmayacak' diyerek mikrofonu konuşmak isteyen çocuklara verdi. Mikrofonu alan çocuklar içlerinden geldiği gibi konuşarak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Neşeli anların yaşandığı program, adeta bayram havasında geçti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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