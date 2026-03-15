Vali Özkan, Ramazan'da Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Ramazan ayı kapsamında şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ederek birlik ve dayanışma mesajı verdi. Ziyaretlerde ailelerin Ramazan ayını tebrik eden Özkan, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak, şehit ve gazi ailelerinin toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu ifade etti. Ayrıca, Ramazan'ın paylaşma ve yardımlaşma duygularını güçlendiren özel bir dönem olduğunu belirtti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Ramazan ayının manevi atmosferinde şehit ve gazi aileleri ile vatandaşları evlerinde ziyaret ederek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle bir araya gelen Vali Özkan, vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gaziler ve aileleriyle de yakından ilgilenildi.

Gazilerin vatan için gösterdiği fedakarlıkların milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Vali Özkan, şehit ve gazi ailelerinin toplumun en kıymetli emanetleri arasında yer aldığını ifade etti. Şehitlerin geride bıraktığı ailelerin kendilerine emanet olduğunu dile getiren Özkan, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren özel bir zaman olduğuna dikkat çeken Özkan, kamu kurumlarının varlık sebebinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirtti. Toplumun her kesimiyle güçlü bir gönül bağı kurmanın önemine değinen Özkan, vatandaşların huzur ve refahının öncelikleri olduğunu ifade etti.

Ziyaretlerde ailelerle yakından ilgilenen Vali Özkan, Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi

Netanyahu öldü mü? Dünyanın konuştuğu iddiaya İsrail ilk yanıtı verdi
Trump 'İran'ı mağlup' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı

Trump "İran'ı mağlup" ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu

İran, ABD ekonomisinin can damarını Körfez ülkesinde vurdu
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi

Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Rıdvan Dilmen'den şampiyonlukla ilgili iddialı yorum

Neredeyse ilan etti! Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu
BBP lideri Destici, hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı

Hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı
İran yeni hedefleri açıkladı: Bölgede bulunan ABD bağlantılı sanayi tesisleri vurulacak

İran vuracağı yeni hedefleri açıkladı! Bölgedeki tüm ülkeleri uyardı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı