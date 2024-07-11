Sinop Valisi Şehit Piyade Er Recep Geçer'in Ailesini Ziyaret Etti

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinoplu Şehit Piyade Er Recep Geçer'in ailesini ziyaret etti.

Sinop'un Durağan ilçesindeki evinde Zekeriya Yaşar'ı ziyaret eden Vali Özarslan, "Milletimiz ve devletimiz şehitlerimize, gazilerimize ve kıymetli ailelerine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Devlet olarak her daim yanınızda olacağız. Sizler, kahraman şehidimizin bizlere emanetisiniz. Bizler için çok kıymetlisiniz. Şehit ailelerimiz daima başımızın tacıdır. Her daim yanınızdayız" dedi. - SİNOP