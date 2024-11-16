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Vali Osman Varol, Adıyaman Meteoroloji Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasını İnceledi

Vali Osman Varol, Adıyaman Meteoroloji Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasını İnceledi
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Adıyaman Valisi Osman Varol, yapım çalışmaları tamamlanmak üzere olan Meteoroloji Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu ve yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, yapım çalışmaları tamamlanmak üzere olan ve çevre düzenleme çalışmalarına başlanan Meteoroloji Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Adıyaman'da yapımı devam eden Adıyaman Meteoroloji Müdürlüğü yeni hizmet binasını incelemeye giden Vali Varol, yetkililerden devam eden çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

Vali Varol'un incelemeleri sırasında, binanın son aşamasına gelinen yapım çalışmalarının genel durumu, teknik donanımları ve bina fonksiyonları hakkında bilgilendirme yapıldı. Yeni hizmet binasının modern altyapısı ile bölgeye çok daha etkin meteorolojik hizmetler sunması hedefleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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