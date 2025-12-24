Haberler

Vali Çiftçi davet sözünü unutmadı

Vali Çiftçi davet sözünü unutmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi, Dünya Engelliler Günü kapsamında Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini ziyaret ederek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vali Mustafa Çiftçi, daha önce kendisini okullarına davet eden Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine verdiği sözü yerine getirdi.

Dünya Engelliler Günü kapsamında, Erzurum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü birlikte Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etmiş ve okullarına davet etmişlerdi. Vali Çiftçi de öğrencilerin daveti üzerine Erzurum Özel Eğitim Uygulama Okulu'na giderek onlarla bir araya geldi.

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Vali Çiftçi okul idarecilerinden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Özel gereksinimli öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya, onların hayatın her alanında güçlü bireyler olarak yer almalarını desteklemeye devam ediyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı
Ümit Özat Sergen Yalçın'a fena salladı: İşi şova dökmüş, bu ne ya

Ünlü yorumcu bu kareyi görünce çıldırdı: İşi şova dökmüş, bu ne ya
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...