Vali Çiftçi davet sözünü unutmadı

Vali Mustafa Çiftçi, daha önce kendisini okullarına davet eden Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine verdiği sözü yerine getirdi.

Dünya Engelliler Günü kapsamında, Erzurum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü birlikte Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etmiş ve okullarına davet etmişlerdi. Vali Çiftçi de öğrencilerin daveti üzerine Erzurum Özel Eğitim Uygulama Okulu'na giderek onlarla bir araya geldi.

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Vali Çiftçi okul idarecilerinden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Özel gereksinimli öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya, onların hayatın her alanında güçlü bireyler olarak yer almalarını desteklemeye devam ediyoruz" denildi. - ERZURUM