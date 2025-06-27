Vali Musa Işın, şehit ailelerini makamında ağırladı

Kütahya Valisi Musa Işın, şehit yakınlarını makamında kabul etti.

Ziyarete şehit babaları Süleyman Çelik, Ahmet Akyıldız, Hüseyin Yılmaz ve Sebahattin Özdemir katıldı. Şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Vali Işın, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların geride bıraktıkları ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

Devletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğunu belirten Vali Işın, "Onların emaneti bizlere birer kutsal mirastır" dedi. - KÜTAHYA