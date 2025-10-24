Vali Musa Işın, Asayiş Şube Müdürü ve Personelini Kabul Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Asayiş Şube Müdür Vekili Başkomiser Sabri Karakoç ve Asayiş Şube Müdürlüğü personelini makamında kabul etti.

Ziyarette, il genelinde yürütülen asayiş faaliyetleri, güvenlik uygulamaları ve suçla mücadele çalışmaları hakkında Vali Musa Işın'a bilgi sunuldu. Vali Işın, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına özveriyle görev yapan emniyet personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, emeklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA