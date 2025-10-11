Kütahya'da Aileyi Koruma Eylem Planı

Kütahya Valisi Musa Işın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen 'Aileyi Koruma Eylem Planı' hakkında bilgiler verdi.

Makamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Işın, "Bu sene Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde aileyi koruma eylem planı yeniden gündeme geldi. Biz Kütahya olarak bu çalışmalara geçen yıl başladık. 2024 yılında 100 binden fazla kişiye ulaştık. Anne, baba, öğrenci, öğretmen fark etmeksizin herkes bu çalışmaların bir parçası oldu" dedi.

Sürece birçok kurumun dahil olduğunu ifade eden Vali Işın "Bu çalışmaların amacı toplumsal değerlerimizi, geleneklerimizi ve aile yapımızı korumaktır. Aile zayıflarsa toplum da zayıflar. Değerlerimizi kaybettikçe hırsızlık, kıskançlık, dolandırıcılık gibi suçlar artıyor. Biz önleyici tedbirlerle bu olumsuzlukların önüne geçmek istiyoruz. Ancak bu sadece devletin değil, anne babaların da sorumluluğudur. Herkesin kendi ailesine ve çocuklarına sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.

Vali Musa Işın, kentte uyuşturucuya bulaşmış öğrenci bulunmadığını belirterek, "Gerek liselerimizde gerek üniversitelerimizde çok şükür böyle bir vakaya rastlanmadı. İki üniversitemizde 55 bin civarında öğrencimiz var. Arkadaşlarımız da bunun bulaşmaması için gayret gösteriyor. Şu ana kadar öğrencilerimiz arasında bu konuda bir olumsuzluk yaşanmadı" dedi.

"Okullarımızda herhangi bir sıkıntı yok"

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti. Elbir, "Milli Eğitim Müdürlüğünde valimizin başkanlığında oluşturduğumuz güvenlik toplantılarımız yapılıyor. Çocuklarımızın okullara giriş-çıkışlarını takip ediyoruz. Okullarımızda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Okul çevrelerinde çocuklarımızın zararlı alışkanlık kazanabileceği yerlere yönelik denetimleri sıklaştırdık. Ekiplerimiz düzenli olarak sahada kontrol gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA