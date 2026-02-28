Haberler

Vali Masatlı, polis teşkilatıyla iftar sofrasında bir araya geldi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, asayişin sağlanması ve toplumun huzurunun muhafazası için gece gündüz demeden görev yapan emniyet mensuplarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

Hatay Polis Evi'nde düzenlenen iftar programına; Vali Masatlı, İl emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz ve emniyet mensupları katıldı. İftar sofrasında Ramazan ayının birlik, dayanışma ve manevi derinliği yansıtıldı.

Programda konuşan Vali Masatlı, emniyet teşkilatının üstlendiği sorumluluğun Devlet-Millet bütünlüğü açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekerek; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ederek, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlik temennisinde bulundu.

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, kamu güvenliğinin tesis edilmesi ve toplumsal huzurun sürdürülebilir kılınması adına büyük bir özveriyle görev yapan Emniyet Teşkilatının her kademesindeki personeline ve fedakar ailelerine teşekkür eden Vali Masatlı, görevlerinde muvaffakiyetler diledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
