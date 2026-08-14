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Adıyaman Valisi Taş Kırma Tesisini İnceledi

Adıyaman Valisi Taş Kırma Tesisini İnceledi
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, merkeze bağlı İndere (Zey) Köyü'ndeki İl Özel İdaresi'ne ait taş kırma ve eleme tesisinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Küçük, tesis çalışanlarıyla sohbet ederek kolaylıklar diledi ve başarılar temennisinde bulundu.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, taş kırma ve eleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman merkeze bağlı İndere (Zey) Köyü'nün Küçük Oluklu Mezrası'nda bulunan İl Özel İdaresi'ne ait taş kırma ve eleme tesisini gezen Vali Küçük, burada çalışmaları yerinde gördü. Vali Küçük, tesiste yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Küçük, tesis çalışanlarıyla bir süre sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Küçük, yürütülen çalışmaların önemine dikkati çekerek, personele çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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