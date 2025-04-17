Vali Kübra Güran Yiğitbaşı İstiklal Tanıtım Merkezi'ni Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı'nın panoramik sunum tekniğiyle anlatıldığı İstiklal Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezdeki renovasyon süreci hakkında bilgi alan Vali Yiğitbaşı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Kemal Can ile şirket yetkilileri eşlik etti. Ziyarette, merkezin yazılı ve görsel materyalleri ile yapılan düzenlemeler hakkında kapsamlı sunum yapıldı. - AFYONKARAHİSAR